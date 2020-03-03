2020-03-03T21:27:12+03:00
Политика

Обстрелами ВСУ поврежден жилой дом в селе Сигнальное

Украинские военные попали в крышу жилого дома
Ольга ГОРДО
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Обстрелы со стороны Украины все больше напоминают начало войныОбстрелы со стороны Украины все больше напоминают начало войныФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Обстановка по всей линии фронта остается напряженной. За последнее время, Украина в разы увеличила количество и интенсивность обстрелов. Сегодня вечером Украина начала обстрел села Сигнальное, что на окраине Еленовки. В результате чего в крышу жилого дома зафиксировано прямое попадание мины. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. .

- В 18:55 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Славное в направлении населенного пункта Сигнальное с применением минометов калибром 120 миллиметров. В результате обстрела зафиксировано повреждение жилого дома по адресу: улица Пионерская, дом 6 (прямое попадание в кровлю, повреждено остекление, также поврежден гараж), – сказано в сообщении.

По данным СЦКК, к счастью, никто не пострадал. Информация о последствиях обстрела уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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