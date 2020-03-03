2020-03-03T20:42:58+03:00
Победа

В Алчевске в честь 95-летнего ветерана устроили концерт с салютом

Участнице Великой Отечественной войны Анелии Клепаковой исполнилось 95 лет
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ветераны уже не в состоянии прийти сами на городские мероприятия. Фото: ЛИЦВетераны уже не в состоянии прийти сами на городские мероприятия. Фото: ЛИЦ
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Становятся популярными поздравления ветеранов, которые сами уже не могут никуда прийти по состоянию здоровья. Акция «Салют ветерану» началась в Алчевске ЛНР с масштабного поздравления участницы Великой Отечественной войны Анелии Клепаковой с Международным женским днем и наступающим Днем Победы.

- 3 марта, в преддверии Международного женского дня, в алчевском дворе по улице Гмыри, 6 прошел парад кадетов, отгремел салют, прозвучали мелодии всем известных и любимых военных песен под аккомпанемент духового оркестра. И все это – в честь одной женщины – Анелии Владимировны Клепаковой, участницы боевых действий в Великой Отечественной войне, - сообщили сотрудники городской администрации

Анелия Клепакова, которой в феврале исполнилось 95 лет, начала службу в военном госпитале в 16 лет. В 1943 году она бежала из родного села от бесчинств бандеровцев и стала медсестрой. Девушка выносила с поля боя раненых, оказывала им первую помощь. В один из дней Клепакова и сама была ранена в голову осколком вражеской мины, но поправилась и вернулась к выполнению своих обязанностей.

Победный май Анелия Клепакова встретила в Германии. Родина отметила ее героизм и мужество орденом и медалями, среди которых орден Красной звезды, медаль "За боевые заслуги". Состоялась она и как жена. 62 года живет со своим супругом, тоже ветераном войны Петром Порфириевичем Клепаковым, который приближал победный Май на трудовом фронте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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