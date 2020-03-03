2020-03-03T20:36:39+03:00
Общество

В преддверии восьмого марта, Глава ДНР встретился с женщинами ветеранами Великой Отечественной

Денис Пушилин поздравил защитниц Отечества и вручил им подарки
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Пушилин поздравил женщин-ветеранов с наступающим праздником. Фото: dan-news.infoПушилин поздравил женщин-ветеранов с наступающим праздником. Фото: dan-news.info
Изменить размер текста:

В преддверии восьмого марта Денис Пушилин поздравил самых главных дончанок – женщин ветеранов Великой Отечественной войны, встретившись с ними в неформальной обстановке. Среди живущих в Республике защитниц Отечества есть те, кто во время войны принимал участие в боях под Сталинградом, есть те, кто дошел до Берлина. Есть пережившие блокаду Ленинграда, и те, кто трудился на благо фронта в тылу. К слову, самой старшей гостье Главы в этом году исполнится сто лет.

- В преддверии международного женского дня восьмого марта считаю хорошим поводом с вами увидеться. Вы, как никто, достойны поздравлений, защитники нашей Родины. Ваш путь был сложен и тернист. Вы освобождали Донбасс, Харьков и Николаев, переживали блокаду Ленинграда. Низкий поклон вам за очень яркий пример для будущих поколений. И у меня к вам просьба – как можно больше рассказывайте внукам, правнукам, просто молодежи о тех днях, о тех событиях. Потому что это не должно быть забыто, а должно служить для будущих поколений таким же стимулом, как и для нас в 2014 году. С наступающим вас 8 Марта! — приветствовал ветеранов Денис Пушилин.

Далее в беседе за чашкой чая, женщины рассказали Главе где и как воевали, как пережили войну, что запомнилось больше всего. Также женщины поделились как живут сейчас, что чувствуют видя, что происходит сейчас, в условиях войны с Украиной. Больше всего защитниц Отечества возмутил факт переписывания Украиной истории .

- Как можно отрицать победу наших ребят, советского народа в Великой Отечественной войне? Очень обидно, когда люди не понимают, не знают и пытаются сфальсифицировать историю, — отметила ветеран Великой Отечественной войны Анна Ахтямова.

В завершение встречи Глава ДНР вручил каждой из них цветы и подарки.

Читайте также

Градоначальником Элисты назначен экс-вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников

Выступление бывшего дончанина понравилось депутатам Элисты большего всего (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алчевске в честь 95-летнего ветерана устроили концерт с салютом
В преддверии восьмого марта, Глава ДНР встретился с женщинами ветеранами Великой Отечественной
В ЛНР привезли семена крымской сосны, чтобы посадить ее на месте выжженных войной лесов
Градоначальником Элисты назначен экс-вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников
Денис Пушилин призвал дончан с паспортами Российской Федерации поучаствовать в обсуждении изменений в Конституцию РФ
«Проехали 27 стран, и ничего!» В Греции задержали бывшего комбата украинских карателей, зверствовавших в Донбассе
И.о. главного санврача Луганска Спартак Гаврик: Уровень заболеваемости ОРВИ в городе ниже эпидемпорога на 14 процентов
ВСУ обстреляли Саханку, Старомихайловку и Пантелеймоновку, есть разрушения
Погода в Луганске на день: 3 марта в Республике возможны кратковременные дожди
Погода в Донецке на день: 3 марта будет пасмурно, но тепло
В ЛНР задержали мошенника, который обманул фермеров на 6 миллионов рублей
Ученики известного каратиста Леонида Тимохина готовятся к чемпионату мира по каратэ в Японии
Жительнице Луганска Евдокии Соломко исполнилось 100 лет
Грипп в Донецке и ДНР 2020: На время занятий студентам будут раздавать защитные маски
МГБ задержало киллера СБУ и предотвратило покушение на двойного агента
Полиция Стаханова задержала мужчин, которые из автомата расстреляли цыганскую семью
На главной улице Донецка появился новый дорожный знак
ВСУ ранили мирную жительницу возле Красногоровки
Авария под Шахтерском: 73-летняя бабушка врезалась в машину с двухлетним ребенком
Касается ли жителей Донбасса запрет на въезд в Абхазию из-за коронавируса
Куда планируют жители ЛНР отправиться на отдых этим летом
Обмена пленными между Украиной и Донбассом в марте можно не ждать
Звезды российского телевидения выступят в донецком театре с комедийной постановкой
Стали известны имена украинских военных, расстрелявших сегодня в ЛНР гражданский автомобиль
Украинские диверсанты ударили по гражданскому автомобилю в ЛНР из противотанкового ракетного комплекса: есть жертвы
В Мариуполе собака спровоцировала серьезное ДТП