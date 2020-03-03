В преддверии восьмого марта, Глава ДНР встретился с женщинами ветеранами Великой Отечественной

3 Март 2020 2020-03-03T20:36:39+03:00

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В преддверии восьмого марта Денис Пушилин поздравил самых главных дончанок – женщин ветеранов Великой Отечественной войны, встретившись с ними в неформальной обстановке. Среди живущих в Республике защитниц Отечества есть те, кто во время войны принимал участие в боях под Сталинградом, есть те, кто дошел до Берлина. Есть пережившие блокаду Ленинграда, и те, кто трудился на благо фронта в тылу. К слову, самой старшей гостье Главы в этом году исполнится сто лет.

- В преддверии международного женского дня восьмого марта считаю хорошим поводом с вами увидеться. Вы, как никто, достойны поздравлений, защитники нашей Родины. Ваш путь был сложен и тернист. Вы освобождали Донбасс, Харьков и Николаев, переживали блокаду Ленинграда. Низкий поклон вам за очень яркий пример для будущих поколений. И у меня к вам просьба – как можно больше рассказывайте внукам, правнукам, просто молодежи о тех днях, о тех событиях. Потому что это не должно быть забыто, а должно служить для будущих поколений таким же стимулом, как и для нас в 2014 году. С наступающим вас 8 Марта! — приветствовал ветеранов Денис Пушилин.

Далее в беседе за чашкой чая, женщины рассказали Главе где и как воевали, как пережили войну, что запомнилось больше всего. Также женщины поделились как живут сейчас, что чувствуют видя, что происходит сейчас, в условиях войны с Украиной. Больше всего защитниц Отечества возмутил факт переписывания Украиной истории .

- Как можно отрицать победу наших ребят, советского народа в Великой Отечественной войне? Очень обидно, когда люди не понимают, не знают и пытаются сфальсифицировать историю, — отметила ветеран Великой Отечественной войны Анна Ахтямова.

В завершение встречи Глава ДНР вручил каждой из них цветы и подарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU