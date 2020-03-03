2020-03-03T18:50:41+03:00
Общество

В ЛНР привезли семена крымской сосны, чтобы посадить ее на месте выжженных войной лесов

На месте сожженных обстрелами лесов, в ЛНР высадят хвойный лес из семян крымской сосны
Ольга ГОРДО
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В ЛНР посадят леса из крымской сосны. Фото: Минэкологии КрымаВ ЛНР посадят леса из крымской сосны. Фото: Минэкологии Крыма
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Сегодня лесные хозяйства ЛНР получили семена крымской сосны. В Республику их привезли представители интеграционного комитета "Россия-Донбасс". Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

Директор Луганского лесоохотничьго хозяйства Леонид Баштинский рассказал, что леса Республики понесли значительные потери в результате боевых действий действий и стихийных бедствий.

- С 2014 года по этим причинам погибло насаждений на площади 4,1 тысяч гектаров, в том числе от боевых действий – более 2 тысяч гектаров. Около половины из них – это хвойные насаждения. Поэтому сейчас нам не хватает семян. К тому же зима прошлого года выдалась неурожайная, - сказал он.

- При благоприятных условиях из этих семян вырастут пятнадцать гектар хвойного леса, который будет радовать не одно поколение наших граждан, ведь хвойные леса – основа здоровья людей, - добавил начальник управления развития лесного хозяйства минприроды ЛНР Александр Бурлака.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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