Градоначальником Элисты назначен экс-вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников

3 Март 2020 2020-03-03T17:11:48+03:00

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Бывший вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников все-таки стал сити-менеджером столицы Калмыкии. Сити-менеджер – это городской управляющий и глава муниципальной администрации.

Событие произошло сегодня, на заседании Элистинского городского собрания. За кандидатуру исполняющего обязанности Трапезникова отдали свои голоса девятнадцать из двадцати трех присутствующих, двое проголосовали «против», один воздержался, один депутат не голосовал.

Перед голосованием четверо кандидатов на этот пост представили свое видение развития города. Всего на эту должность было представлено пять заявок. Один из кандидатов выбыл. Остальные четверо рассказали депутатам и приглашенным о своих планах относительно столицы Калмыкии. Напомним, Трапезников исполняет обязанности главы Элисты с конца сентября прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU