2020-03-03T15:53:01+03:00
Политика

Денис Пушилин призвал дончан с паспортами Российской Федерации поучаствовать в обсуждении изменений в Конституцию РФ

Глава ДНР считает, что граждане России, проживающие в Республике, должны поучаствовать в изменении Конституции Российской Федерации
Ольга ГОРДО
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Граждане России из Донецка могут поучаствовать в обсуждении Конституции РФГраждане России из Донецка могут поучаствовать в обсуждении Конституции РФФото: Дмитрий СТЕШИН
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Одна из главных тем, обсуждаемых сегодня в России – внесение изменений в Конституцию, инициировал которые Владимир Путин. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что граждане России, которые живут в ДНР также должны участвовать в обсуждении Конституции РФ.

В частности, Пушилин предлагает обсудить преамбулу к Конституции России, которая разработана заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным, которая звучит так:

«Мы, русские в союзе с другими братскими народами, сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации».

- Обращаюсь к депутатам Народного Совета, представителям Общественной палаты и Молодежного парламента, членам общественных движений «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс», а также представителям общественности с предложением предоставить отзывы относительно этой поправки, - призвал к обсуждению поправки Денис Пушилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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