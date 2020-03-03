2020-03-03T10:54:51+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Саханку, Старомихайловку и Пантелеймоновку, есть разрушения

Украинские войска усиливают обстрелы населенных пунктов Республики
Ольга ГОРДО
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Украина разрушила хозпостройки во дворе жилого дома в Пантелеймоновке Фото: И.ПриходькоУкраина разрушила хозпостройки во дворе жилого дома в Пантелеймоновке Фото: И.Приходько
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За последнюю неделю значительно возросло количество и интенсивность обстрелов мирных поселков Республики со стороны ВСУ. Сегодня утром украинские силовики обстреляли западную окраину Донецка и село Саханка, чтоа на юге ДНР. Об этом сообщили в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 05:40 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины из Широкино в направлении села Саханка. Выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, — сказано в сообщении.

По данным СЦКК, позднее, в 07:40, украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, выпустив четыре мины калибром 82 миллиметра и сделав 29 выстрелов из автоматического станкового гранатомета. При обстрелах применялось также стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Также глава администрации города Горловка Иван Приходько сообщает, что при обстреле Пантелеймоновки со стороны украинской стороны, зафиксированы попадания во дворы жилых домов. В частности, есть попадание в летний душ по адресу улица Горького, 34

Данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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