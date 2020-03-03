Погода в Луганске на день: 3 марта в Республике возможны кратковременные дожди

3 Март 2020 2020-03-03T09:32:28+03:00

Синоптики прогнозируют 3 марта в ЛНР до 12 градусов тепла

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Температура воздуха в ЛНР 3 марта будет колебаться от одного градуса мороза ночью до двенадцати градусов тепла днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 второго марта до 21.00 третьего марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами слабые осадки, преимущественно в виде дождя, местами слабый туман, днем без существенных осадков; ветер южный 9-14 метров в скунду, днем местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус один – плюс четыре градуса, днем 7-12 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью плюс 1-3 градуса, днем – 10-12 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске минус 1 – плюс 1 градус ночью и 7-9 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – плюс 2 градусов ночью до плюс 9-11 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 4-5 марта осадков не ожидается, прогнозируется незначительное повышение температуры воздуха.

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ИСТОЧНИК KP.RU