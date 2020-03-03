Погода в Донецке на день: 3 марта будет пасмурно, но тепло
По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 3 марта день будет пасмурный, но теплый без осадков.
- В Донецке на протяжении всего дня будет пасмурно. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до отметки +12. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.
Восход солнца в Донецке в 06:53, закат – 18:25, долгота дня 11 часов 32 минуты.
По народному календарю 3 марта почитается память святителя Льва, папы Римского и святителя Агапита, исповедника. В прежние времена говорили: "Распушилась верба, зиме нет ходу до крестьянского двора". В этот день почитали птичку-овсянку "вестницей скорого тепла слыла она", крестьянки пекли овсянички (пирожки из овсяной муки). Наши предки старались увидеть как можно больше указаний на скорый приход тепла, ожидая весны и возрождения природы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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