И.о. главного санврача Луганска Спартак Гаврик: Уровень заболеваемости ОРВИ в городе ниже эпидемпорога на 14 процентов
По последним данным уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в столице Луганской Народной Республики в норме. Он ниже эпидемиологического порога на 14 процентов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного санитарного врача Луганска Спартак Гаврик.
– Ситуация по заболеваемости ОРВИ несколько улучшилась, мы имеем ее снижение по сравнению с прошлой неделей, - сказал он.
Гаврик дал советы, выполнение которых поможет снизить риск подхватить вирусные инфекции, отметив, что особенно эти рекомендации касаются тех, кто контактирует с большим количеством людей.
- соблюдать масочный режим;
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом;
- проводить дезинфекцию и проветривание помещений.
– На прошлой неделе мы проводили дезинфекцию общественного автотранспорта, некоторых социальных объектов, нами проводится широкая санитарно-профилактическая работа, - подчеркнул и.о. главного санитарного врача Луганска.
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ИСТОЧНИК KP.RU