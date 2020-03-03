2020-03-03T12:21:37+03:00
Общество

И.о. главного санврача Луганска Спартак Гаврик: Уровень заболеваемости ОРВИ в городе ниже эпидемпорога на 14 процентов

Доктор дал советы, как сократить риск заражения вирусными инфекциями
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: facebook.com/ЛуганскФото: facebook.com/Луганск
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По последним данным уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в столице Луганской Народной Республики в норме. Он ниже эпидемиологического порога на 14 процентов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного санитарного врача Луганска Спартак Гаврик.

– Ситуация по заболеваемости ОРВИ несколько улучшилась, мы имеем ее снижение по сравнению с прошлой неделей, - сказал он.

Гаврик дал советы, выполнение которых поможет снизить риск подхватить вирусные инфекции, отметив, что особенно эти рекомендации касаются тех, кто контактирует с большим количеством людей.

- соблюдать масочный режим;

- регулярно и тщательно мыть руки с мылом;

- проводить дезинфекцию и проветривание помещений.

– На прошлой неделе мы проводили дезинфекцию общественного автотранспорта, некоторых социальных объектов, нами проводится широкая санитарно-профилактическая работа, - подчеркнул и.о. главного санитарного врача Луганска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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И.о. главного санврача Луганска Спартак Гаврик: Уровень заболеваемости ОРВИ в городе ниже эпидемпорога на 14 процентов
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