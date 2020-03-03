3 Март 2020 2020-03-03T00:09:20+03:00

Преступник промышлял больше года [видео]

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В правоохранительных органах Луганской Народной Республики сообщили о задержании мошенника, который обманным путем завладел шестью миллионами рублей.

Преступником оказался 25-летний житель Краснодона. Он промышлял на территории ЛНР с октября 2018 по январь 2020 года.

- Представляясь предпринимателем, брал зерно у фермеров и продавал его, а деньги возвращал не полностью, - рассказал мошенник полицейским.

В министерстве внутренних дел ЛНР рассказали, что на данный момент известно о 17 пострадавших.

- В настоящее время злоумышленник задержан, ведется следствие. Устанавливается причастность указанного гражданина к иным преступлениям, - отметили в полиции Республики.

Напомним, что ранее в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сообщали о задержании луганского мошенника, который выманил у пенсионерки 10 тысяч долларов. Преступник позвонил женщине и представился ее сыном, сказал, что попал в ДТП и ему нужны деньги на операцию.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/764159" frameborder="0"></iframe> В ЛНР задержали мошенника, который обманул фермеров на 6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU