2 Март 2020 2020-03-02T23:27:19+03:00

Ученики известного каратиста Леонида Тимохина готовятся к чемпионату мира по каратэ в Японии. Фото: Анна СКРИПАЛЬ

В ноябре сформируется сборная ДНР по косики каратэ

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Донецкие представители косики каратэ тренируются практически в непрерывном режиме. Об этом сегодня «КП» сообщили в Федерации косики каратэ Республики.

21 марта донецкие каратисты выступят в Ростове-на-Дону, а уже на следующий день – в Краснодаре.

Самый важный для бойцов из ДНР турнир пройдет в конце апреля в Ногинске (Московская область).

- По его итогам окончательно сформируется сборная Донецкой Народной Республики. Тот состав, которым отправимся на чемпионат мира в Японию, - сообщил нам президент Федерации косики каратэ Евгений Миронов.

Буквально на днях в Донецке состоялся Международный турнир «Кубок Дружбы» по косики каратэ, посвященный памяти основоположника этого спорта в Донбассе Леонида Тимохина. В столицу Республики приезжали команды бойцов из Москвы, Сочи, Липецка, Ростова-на-Дону, Краснодарского края и Абхазии. Вместе с каратистами ДНР – больше 200 спортсменов. Первое общекомандное место заняли спортсмены из Донецка, второе – у Краснодарского края, а бронза досталась команде Липецка.

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ИСТОЧНИК KP.RU