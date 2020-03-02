2020-03-02T22:35:32+03:00
Общество

Жительнице Луганска Евдокии Соломко исполнилось 100 лет

Участницу Великой Отечественной войны поздравили представители власти [фото]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: луганская горадминистрацияФото: луганская горадминистрация
Изменить размер текста:

100-летний юбилей отметила жительница Луганска Евдокия Соломко. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Евдокия Михайловна из многодетной семьи. До начала Великой Отечественной войны работала на заводе. На фронт ушла в 1943 году.

- Прошла Польшу, Германию, дошла до Берлина, - рассказывают в горадминистрации. - За боевые заслуги награждена орденом Великой Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».

Евдокия Соломко ушла на фронт в 1943 году. Фото: луганская горадминистрация

Евдокия Соломко ушла на фронт в 1943 году. Фото: луганская горадминистрация

В Луганске поселилась в 1946 году, после замужества. У Евдокии Соломко – трое детей, трое внуков и шестеро правнуков.

Представители городской власти поздравили долгожительницу. Сотрудники мэрии пожелали юбилярше крепкого здоровья.

- Пусть каждый день дарит положительные эмоции, ведь это и есть залог долголетия", – пожелали представители мэрии Луганска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авария под Шахтерском: 73-летняя бабушка врезалась в машину с двухлетним ребенком

Девочка получила травмы легкой степени и была доставлена в больницу (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительнице Луганска Евдокии Соломко исполнилось 100 лет
Грипп в Донецке и ДНР 2020: На время занятий студентам будут раздавать защитные маски
МГБ задержало киллера СБУ и предотвратило покушение на двойного агента
Полиция Стаханова задержала мужчин, которые из автомата расстреляли цыганскую семью
На главной улице Донецка появился новый дорожный знак
ВСУ ранили мирную жительницу возле Красногоровки
Авария под Шахтерском: 73-летняя бабушка врезалась в машину с двухлетним ребенком
Касается ли жителей Донбасса запрет на въезд в Абхазию из-за коронавируса
Куда планируют жители ЛНР отправиться на отдых этим летом
Обмена пленными между Украиной и Донбассом в марте можно не ждать
Звезды российского телевидения выступят в донецком театре с комедийной постановкой
Стали известны имена украинских военных, расстрелявших сегодня в ЛНР гражданский автомобиль
Украинские диверсанты ударили по гражданскому автомобилю в ЛНР из противотанкового ракетного комплекса: есть жертвы
В Мариуполе собака спровоцировала серьезное ДТП