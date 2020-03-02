Жительнице Луганска Евдокии Соломко исполнилось 100 лет

2 Март 2020 2020-03-02T22:35:32+03:00

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100-летний юбилей отметила жительница Луганска Евдокия Соломко. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Евдокия Михайловна из многодетной семьи. До начала Великой Отечественной войны работала на заводе. На фронт ушла в 1943 году.

- Прошла Польшу, Германию, дошла до Берлина, - рассказывают в горадминистрации. - За боевые заслуги награждена орденом Великой Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».

Евдокия Соломко ушла на фронт в 1943 году. Фото: луганская горадминистрация

В Луганске поселилась в 1946 году, после замужества. У Евдокии Соломко – трое детей, трое внуков и шестеро правнуков.

Представители городской власти поздравили долгожительницу. Сотрудники мэрии пожелали юбилярше крепкого здоровья.

- Пусть каждый день дарит положительные эмоции, ведь это и есть залог долголетия", – пожелали представители мэрии Луганска.

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ИСТОЧНИК KP.RU