Полиция Стаханова задержала мужчин, которые из автомата расстреляли цыганскую семью

2 Март 2020 2020-03-02T21:44:19+03:00

Стрелок признался, что просто хотел попугать из автомата. Фото: МВД ЛНР

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Стали известны подробности убийства 24 февраля двух цыган в Стаханове, которых расстреляли из автомата. Сотрудники полиции задержали двух мужчин – 28 и 29 лет от роду, которые признались в содеянном. Об этом сообщили в МВД ЛНР,

- Цыгане «вскрыли» мне дом месяца три тому назад, – рассказал один из задержанных. - Убивать никого не хотел. Хотел просто напугать – пострелять из автомата. Раскаиваюсь сильно, сожалею.

- У друга был конфликт, не пойму – они там по-своему. Друг взял автомат, хотел пугануть. У него не было никакого умысла. Никто никого не хотел убивать, – заявил второй задержанный.

Убийца стрелял с улицы в окна дома. Фото: МВД ЛНР

По данным следствия, молодой мужчина использовал автомат калибра 5,45 мм. Стрелял с улицы в сторону окна дома. В результате 43-летняя хозяйка дома получила ранение в грудную клетку и сквозное ранение плеча, а 44-летний мужчина, также проживающий по данному адресу, - пулевое ранение в голову.

За подобное убийство молодые люди могут получить пожизненный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU