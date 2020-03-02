2020-03-02T21:39:03+03:00
Общество

На главной улице Донецка появился новый дорожный знак

На пересечении улицы Артема с проспекта Ватутина запрещен маневр левого поворота
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Правила вступили в силу с конца февраля. Фото: Евгении КарпачевойПравила вступили в силу с конца февраля. Фото: Евгении Карпачевой
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Государственная автомобильная инспекция ДНР ввела изменения в схему движения автотранспорта на одном из центральных перекрестков Донецка. Сделано это, чтобы снизить количество ДТП.

- С 26 февраля на пересечении улицы Артема с проспекта Ватутина изменена организация дорожного движения: запрещен маневр левого поворота с улицы Артема на проспект Ватутина при движении в сторону улицы Университетской, — сообщили в пресс-службе МВД Республики.

Там добавили, что были установлены соответствующие дорожные знаки и предупреждающие таблички. Поэтому водителям стоит быть как можно внимательнее, чтобы не получить штраф.

Ранее в Донбассе произошла авария, виновником которой оказалась 73-летняя бабушка. На автодороге «ЕнакиевоШахтёрскАмвросиевка» возле поселка Горное Шахтерского района женщина за рулем «Шевроле Авео» при выезде со второстепенной не уступила дорогу машине, которая двигалась по главной. В этой аварии ранения получил 2-х летний ребенок, которого перевозили на переднем сиденье авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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