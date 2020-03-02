2020-03-02T21:59:26+03:00
Здоровье

Грипп в Донецке и ДНР 2020: На время занятий студентам будут раздавать защитные маски

Министерство образование получило 20 тысяч масок
Екатерина Сорока
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МОН ДНР получило крупную партию медицинских масок. Фото: kursk-izvestia.ruМОН ДНР получило крупную партию медицинских масок. Фото: kursk-izvestia.ru
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Ранее «Комсомолка» писала об эпидемии гриппа в Республики. Из-за осложнений заболевания в Республике уже умерли четыре человека, жители массово делали прививки от гриппа, а в школах временно вводили карантин. В ВУЗах карантина так и не было. Вместо этого студенты на занятиях теперь будут носить защитные медицинские маски. Раздавать их будут во всех ВУЗах Республики.

Об этом сообщил директор департамента управления делами и хозяйственного обеспечения министерства образования и науки ДНР Василий Васильев.

— Сегодня, 2 марта, министерством образования и науки Республик было получено 20 тысяч масок по гуманитарной линии. Маски будут распределены между высшими учебными заведениями Республики. Выдача масок будет произведена между студентами дневной формы обучения для профилактики вирусных инфекций во время учебного процесса, — рассказал Васильев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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