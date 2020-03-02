2020-03-02T20:19:23+03:00
Политика

ВСУ ранили мирную жительницу возле Красногоровки

Обстрел велся украинскими боевиками по нейтральной зоне
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Огонь велся из миномета 120-мм калибра. Фото: Русская ВеснаОгонь велся из миномета 120-мм калибра. Фото: Русская Весна
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Счет преступлениям украинских военных растет. Так, сегодня была ранена женщина в непосредственной близости от подконтрольной Украине города Красногоровка в результате минометного обстрела.

- В 12.00 украинские силовики открыли огонь из 120-мм минометов по нейтральной зоне в районе Красногоровки, – сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР. – В результате падения и разрыва одной из мин в жилых кварталах города получила осколочные ранения мирная жительница.

Впрочем, ничего удивительного в этом давно нет - еще с 2014 года объектами ВСУ были мирные граждане, их жилища, школы и больницы.

Ранее в ЛНР ВСУ обстреляли из противотанкового комплекса мирный автомобиль. В УАЗе погиб один из пассажиров, второй - получил ранения.

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Один из пассажиров погиб на месте, другой - получил ранения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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