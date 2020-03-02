Касается ли жителей Донбасса запрет на въезд в Абхазию из-за коронавируса
С первого марта Абхазия закрыла въезд для всех иностранных граждан, кроме россиян. Запрет связан с быстрым распространением короновируса, который на данный момент до Абхазии не дошел, равно как и до республик.
Напомним, в силу обстоятельств, Абхазия – один из самых популярных мест отдыха дончан и луганчан. Возможно ли будет нашим гражданам съездить в Абхазию, «Комсомолке» прокомментировали в министерстве иностранных дел Абхазии.
- Ограничения касаются всех иностранных граждан, с кем у нас нет соглашения о безвизовых поездках. С ДНР у нас такого соглашения нет.
- У многих граждан ДНР уже есть российские паспорта. Им можно будет попасть в Абхазию?
- Все граждане Российской Федерации въезжают свободно, - сообщили «Комсомолке» в министерстве иностранных дел Абхазии.
Так что в этом году в Абхазию поедут те, кто получил российские паспорта.
Но есть и хорошие новости. Ограничения на въезд действуют до седьмого апреля. Если до этого времени удастся победить короновирус, то Абхазия откроет въезд для всех желающих.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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