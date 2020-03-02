Обмена пленными между Украиной и Донбассом в марте можно не ждать

2 Март 2020 2020-03-02T17:03:38+03:00

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Обмен пленными между ДНР и Украиной в марте не состоится. Украина по-прежнему тормозит процесс.

- Украинская сторона за период после обмена не подтвердила нам ни одного человека. По факту, на данный момент формула "всех установленных на всех установленных" практически отсутствует в связи с тем, что нет на данный момент таких людей. Люди, которые делают такие заявления, не меньше меня об этом знают, - сказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее в офисе украинского президента сообщили, что глава офиса Андрей Ермак на встрече в Минске с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком заявил, что Украина надеется провести новый обмен удерживаемыми лицами

Последний обмен пленных происходил 29 декабря прошлого года. Тогда ДНР получила от Киева 61 человека. А Украине республика передала 51 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU