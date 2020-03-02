Куда планируют жители ЛНР отправиться на отдых этим летом

2 Март 2020 2020-03-02T16:50:53+03:00

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Благодаря тому, что Россия начала выдавать свои внутренние паспорта для жителей ЛНР по упрощённой программе, в местных турагентствах возрос спрос на заграничные поездки. С загранпаспортом России жители Республики начали больше путешествовать. Так, в 2020 году популярными направления для отдыха стали курорты Турции, Туниса, Греции и ОАЭ. Об этом рассказала сотрудница одного из туристических агентств Луганска.

— Если говорить о зарубежных турах, то одними из популярных направлений среди жителей ЛНР являются Турция, Тунис, Греция, ОАЭ – эти направления уже стали традиционными для пляжного отдыха, — сообщила сотрудница турагентства. — Еще одними из распространенных стран для отдыха являются Доминикана и Куба, которые привлекают туристов своими великолепными песочными пляжами, прекрасными местами для дайвинга и самобытной культурой.

До недавнего времени также популярными направлениями были Хайнань (Китай), Таиланд и Вьетнам. Но вспышка коронавируса внесла свои коррективы в работу тур агентов. Вместо этого жители ЛНР стали чаще ездить в Краснодарский край, Крым и Абхазию.

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ИСТОЧНИК KP.RU