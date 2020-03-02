2020-03-02T15:48:00+03:00
Звезды

Звезды российского телевидения выступят в донецком театре с комедийной постановкой

Андрей Ургант, Александр Мартынов, Елена Борщева и многие другие покажут спектакль «Ну и фрукт ТЫ!»
Екатерина Сорока
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Билеты уже можно приобрести онлайн или в кассах Донецка и Горловки. Фото: vk.com/jangodonetskБилеты уже можно приобрести онлайн или в кассах Донецка и Горловки. Фото: vk.com/jangodonetsk
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В Донецк с комедийным спектаклем едут звезды российского телевидения. Известный режиссер Сергей Рост поставит комедию «Ну и фрукт ТЫ!». В главных ролях Андрей Ургант (ака папа Веры из «Ворониных), Алексей Мартынов (Валя (Валентин) из сериала «Универ. Новая общага») и Елена Борщева (звезда комедийного шоу «Камеди Вумен»). Об этом сообщили в концертно-театрально-праздничном агентстве «RS».

Выступление пройдет 28 марта в Центре Славянской культуры. Организаторы обещают яркие впечатления, море юмора и незабываемую игру актеров.

— Масса парадоксальных ситуаций и комедийных метаморфоз ожидают зрителя в этой невероятно смешной истории. Современная пьеса, смешной сюжет, множество сменяющих друг друга забавных перипетий и гениальная игра актеров - все это не может оставить зрителя равнодушным, — пишут в анонсе спектакля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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