Стали известны имена украинских военных, расстрелявших сегодня в ЛНР гражданский автомобиль

2 Март 2020 2020-03-02T15:01:01+03:00

По авто ударили из противотанкового ракетного комплекса

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Сегодня в ЛНР украинские диверсанты из 1-й роты 130 разведбатальона ВСУ прицельно ударили из противотанкового ракетного комплекса по гражданскому автомобилю УАЗ.

Уточнили позже, что машина двигалась по трассе в районе Сокольников, посёлка, расположенного в прифронтовой зоне.

В результате этого погиб один из пассажиров авто, а другой получил тяжелые ранения.

- По данным нашего источника в 93-й бригаде, в чьей зоне ответственности произошло убийство, в указанном районе действует группа диверсантов из 130-го разведывательного батальона в составе: командир группы лейтенант Порицкий, старший сержант Тростянчук, старший солдат Гуцол и старший солдат Мельник, - сообщил начальник управления оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU