2020-03-02T15:01:01+03:00
Политика

Стали известны имена украинских военных, расстрелявших сегодня в ЛНР гражданский автомобиль

По авто ударили из противотанкового ракетного комплекса
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Комментарии: comments1
Украинские военные прицельно ударили по гражданскому автомобилю. Фото: ЛИЦУкраинские военные прицельно ударили по гражданскому автомобилю. Фото: ЛИЦ
Изменить размер текста:

Сегодня в ЛНР украинские диверсанты из 1-й роты 130 разведбатальона ВСУ прицельно ударили из противотанкового ракетного комплекса по гражданскому автомобилю УАЗ.

Уточнили позже, что машина двигалась по трассе в районе Сокольников, посёлка, расположенного в прифронтовой зоне.

В результате этого погиб один из пассажиров авто, а другой получил тяжелые ранения.

- По данным нашего источника в 93-й бригаде, в чьей зоне ответственности произошло убийство, в указанном районе действует группа диверсантов из 130-го разведывательного батальона в составе: командир группы лейтенант Порицкий, старший сержант Тростянчук, старший солдат Гуцол и старший солдат Мельник, - сообщил начальник управления оборонного ведомства Республики.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

«Думали простуда – оказался рак»: 6-летний мальчик из Донецка столкнулся со смертельной болезнью

Для лечения Саши Валуева необходимо почти полмиллиона рублей – огромные деньги для семьи, но объединившись – все мы можем подарить малышу шанс на чудо (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куда планируют жители ЛНР отправиться на отдых этим летом
Обмена пленными между Украиной и Донбассом в марте можно не ждать
Звезды российского телевидения выступят в донецком театре с комедийной постановкой
Стали известны имена украинских военных, расстрелявших сегодня в ЛНР гражданский автомобиль
Украинские диверсанты ударили по гражданскому автомобилю в ЛНР из противотанкового ракетного комплекса: есть жертвы
В Мариуполе собака спровоцировала серьезное ДТП
Только за сутки Украина обстреляла восемь населенных пунктов
В первый день весны в Луганске прошел большой марафон «Русская пробежка»
Хороводы, угощения, ряженые: Как в Донбасс Опере провожали Масленицу
Погода в Луганске на день: 2 марта будет солнечно и +12
Погода в Донецке на день: 2 марта будет солнечно и без осадков
Встреча Козака и Ермака может стать знаковой на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе
Воры из украинской армии уже потирают руки: американские «Джавелины» им привезут после 25 июня
В ЦРБ ДНР объяснили, куда пропали деньги из банкоматов
Собака-улыбака ждет своего хозяина в донецком приюте «ПИФ»
«Это настоящая катастрофа!» Глава ОБСЕ рассказал о своих ощущениях от посещения района конфликта в Донбассе
«Пенсионные туристы» из ЛНР могут попасть на Украине в ловушку
Солдата из 10-й бригады ВСУ, заболевшего неизвестной инфекцией, перевезут из Мариуполя в Киев
В Славянске судят Русский мир
Куда с украинских пунктов пропуска увезут жителей ДНР, у которых обнаружат повышенную температуру
Кара небесная: при обстреле Горловки от взрыва миномета погиб солдат из 58-й бригады ВСУ
Масленица в ДНР 2020: Что будет 1 марта в Донецке на праздничном фестивале в парке Щербакова
Донецкую школу обстреляли каратели из 28-й бригады ВСУ по приказу комбрига Марченко
Погода на день в Луганске: 1 марта ожидается 10 градусов тепла, без осадков
Погода на день в Донецке: 1 марта потеплеет до 9 градусов и будет солнечно
Масленица в ДНР 2020: Жители прифронтового села Республики сделали креативные блины и другие вкусности на праздновании прихода весны