Стали известны имена украинских военных, расстрелявших сегодня в ЛНР гражданский автомобиль
Сегодня в ЛНР украинские диверсанты из 1-й роты 130 разведбатальона ВСУ прицельно ударили из противотанкового ракетного комплекса по гражданскому автомобилю УАЗ.
Уточнили позже, что машина двигалась по трассе в районе Сокольников, посёлка, расположенного в прифронтовой зоне.
В результате этого погиб один из пассажиров авто, а другой получил тяжелые ранения.
- По данным нашего источника в 93-й бригаде, в чьей зоне ответственности произошло убийство, в указанном районе действует группа диверсантов из 130-го разведывательного батальона в составе: командир группы лейтенант Порицкий, старший сержант Тростянчук, старший солдат Гуцол и старший солдат Мельник, - сообщил начальник управления оборонного ведомства Республики.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:
«Думали простуда – оказался рак»: 6-летний мальчик из Донецка столкнулся со смертельной болезнью
Для лечения Саши Валуева необходимо почти полмиллиона рублей – огромные деньги для семьи, но объединившись – все мы можем подарить малышу шанс на чудо (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU