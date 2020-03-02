Украинские диверсанты ударили по гражданскому автомобилю в ЛНР из противотанкового ракетного комплекса: есть жертвы
Сегодня в ЛНР украинские диверсанты из 1-й роты 130 разведбатальона ВСУ прицельно ударили из противотанкового ракетного комплекса по гражданскому автомобилю УАЗ.
Уточнили позже, что машина двигалась по трассе в районе Сокольников, посёлка, расположенного в прифронтовой зоне.
Военное ведомство сообщает также, что обстрел привёл к гибели одного из пассажиров автомобиля, второй пассажир получил ранения.
-Вооруженные формирования Украины совершили очередной неприкрытый акт агрессии в отношении мирного населения Донбасса, - начальник Управления Народной Милиции ЛНР Ян Лещенко. - С прискорбием сообщаем, что в результате террористического акта, совершенного разведывательной группой из состава 130-го разведывательного батальона пострадали двое мирных жителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU