2020-03-02T13:21:54+03:00
Политика

В Мариуполе собака спровоцировала серьезное ДТП

Само животное не пострадало, а вот автомобилистам досталось
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Водитель притормозил, чтобы пропустить собаку и пострадал. Фото: 0629.com.uaВодитель притормозил, чтобы пропустить собаку и пострадал. Фото: 0629.com.ua
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Сегодня рано утром в Мариуполе на улице Таганрогской произошло ДТП.

Сообщает местный сайт 0629 со ссылкой на очевидцев происшествия.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai притормозил, чтобы пропустить собаку, которая выбежала на проезжую часть, а следовавший за ним водитель автомобиля Skoda не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение.

Оба автомобиля в результате получили серьезные повреждения.

В результате происшествия также пострадал пассажир автомобиля Skoda. А вот собака осталась цела и невредима, в полном неведении какие последствия повлекло ее необдуманное поведение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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