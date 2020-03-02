2020-03-02T12:45:01+03:00
Политика

Только за сутки Украина обстреляла восемь населенных пунктов

Свыше 40 боеприпасов выпустили ВСУ по территории ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Перемирие пока остается только на бумаге.Перемирие пока остается только на бумаге.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Украинские боевики только за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 40 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 15 раз, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 43 единицы.

Украинские войска за минувшую неделю 90 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР свыше 460 боеприпасов - это почти 2 тонны.

Отмечается, что обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков Жабичево, шахты «Трудовская», Александровка, село Спартак, Ясиноватая, на горловском направлении – поселки Доломитное и шахты имени Гагарина, а также село Ясное на мариупольском направлении.

Накануне, 27 февраля боевики из 58-й отдельной мотопехотной бригады обстреляли окраины многострадальной Горловки. Получила повреждения действующая школа №10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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