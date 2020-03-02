2020-03-02T11:07:18+03:00
Спорт

В первый день весны в Луганске прошел большой марафон «Русская пробежка»

В марафоне участвовало около 400 жителей Республики
Екатерина Сорока
Поделиться:
С каждым годом участников марафона становится все больше. Фото: lug-info.comС каждым годом участников марафона становится все больше. Фото: lug-info.com
Изменить размер текста:

Первый день весны молодые люди из ЛНР решили начать со спортивной пробежки. 1 марта в центре Луганска прошел большой марафон «Русская пробежка», в котором участвовало около четырехсот жителей Республики из разных городов и районов. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Мир Луганщине».

Нас даже погода поддерживает. Сегодня тёплый, по-настоящему весенний день. Мне очень хочется пробежаться по центральным улицам города, ведь сегодня важная дата – начало весны. Спорт – отличный вариант начать это время года, — отметила одна из участниц пробежки.

Маршрут для марафона организаторы придумали не из легких. Он пролегал по центральным улицам города. Колонна спортсменов стартовала у стадиона «Авангард», преодолела одни из самых длинных улиц города (Оборонная и Коцюбинского) и финишировала в сквере Героев «Молодой гвардии». Где их уже ждала обустроенная площадка для проведения «Братских игр».

Напомним, что «Русские пробежки» в ЛНР стали проводится с 2015 года. Инициирует их сама молодежь Республики. И своего рода, это стало традицией. Такие пробежки проводятся на значимые и памятные даты, будь то День Победы или начало весны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

Масленица в Донецке 2020: Как прошли народные гуляния в военном городе

Корреспондент «Комсомолки» отправился в парк Щербакова, где состоялся фестиваль Масленица в Донецке 2020 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В первый день весны в Луганске прошел большой марафон «Русская пробежка»
Хороводы, угощения, ряженые: Как в Донбасс Опере провожали Масленицу
Погода в Луганске на день: 2 марта будет солнечно и +12
Погода в Донецке на день: 2 марта будет солнечно и без осадков
Встреча Козака и Ермака может стать знаковой на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе
Воры из украинской армии уже потирают руки: американские «Джавелины» им привезут после 25 июня
В ЦРБ ДНР объяснили, куда пропали деньги из банкоматов
Собака-улыбака ждет своего хозяина в донецком приюте «ПИФ»
«Это настоящая катастрофа!» Глава ОБСЕ рассказал о своих ощущениях от посещения района конфликта в Донбассе
«Пенсионные туристы» из ЛНР могут попасть на Украине в ловушку
Солдата из 10-й бригады ВСУ, заболевшего неизвестной инфекцией, перевезут из Мариуполя в Киев
В Славянске судят Русский мир
Куда с украинских пунктов пропуска увезут жителей ДНР, у которых обнаружат повышенную температуру
Кара небесная: при обстреле Горловки от взрыва миномета погиб солдат из 58-й бригады ВСУ
Масленица в ДНР 2020: Что будет 1 марта в Донецке на праздничном фестивале в парке Щербакова
Донецкую школу обстреляли каратели из 28-й бригады ВСУ по приказу комбрига Марченко
Погода на день в Луганске: 1 марта ожидается 10 градусов тепла, без осадков
Погода на день в Донецке: 1 марта потеплеет до 9 градусов и будет солнечно
Масленица в ДНР 2020: Жители прифронтового села Республики сделали креативные блины и другие вкусности на праздновании прихода весны