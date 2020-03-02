В первый день весны в Луганске прошел большой марафон «Русская пробежка»

2 Март 2020 2020-03-02T11:07:18+03:00

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Первый день весны молодые люди из ЛНР решили начать со спортивной пробежки. 1 марта в центре Луганска прошел большой марафон «Русская пробежка», в котором участвовало около четырехсот жителей Республики из разных городов и районов. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Мир Луганщине».

— Нас даже погода поддерживает. Сегодня тёплый, по-настоящему весенний день. Мне очень хочется пробежаться по центральным улицам города, ведь сегодня важная дата – начало весны. Спорт – отличный вариант начать это время года, — отметила одна из участниц пробежки.

Маршрут для марафона организаторы придумали не из легких. Он пролегал по центральным улицам города. Колонна спортсменов стартовала у стадиона «Авангард», преодолела одни из самых длинных улиц города (Оборонная и Коцюбинского) и финишировала в сквере Героев «Молодой гвардии». Где их уже ждала обустроенная площадка для проведения «Братских игр».

Напомним, что «Русские пробежки» в ЛНР стали проводится с 2015 года. Инициирует их сама молодежь Республики. И своего рода, это стало традицией. Такие пробежки проводятся на значимые и памятные даты, будь то День Победы или начало весны.

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ИСТОЧНИК KP.RU