2020-03-02T09:39:04+03:00
Звезды

Хороводы, угощения, ряженые: Как в Донбасс Опере провожали Масленицу

Праздник завершился фолк-концертом
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Фолк-концерт на сцене Донбасс Оперы. Фото: минкультуры ДНРФолк-концерт на сцене Донбасс Оперы. Фото: минкультуры ДНР
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1 марта 2020 года на главной сцене Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко состоялся фольклорный праздник «Широкая масленица».

- Для того, чтобы сохранить традиционную народную культуру Министерством культуры было инициировано проведение праздника «Широкая масленица», - рассказал министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков. - Таких фольклорных праздников у нас в Республике несколько и вот сегодня яркое событие: представлены мастера декоративно-прикладного и изобразительного искусства, лучшие фольклорные коллективы. Красивый, народный, фольклорный праздник.

Всех гостей ждали угощения. Фото: минкультуры ДНР

Всех гостей ждали угощения. Фото: минкультуры ДНР

Концертную программу подготовили: народный ансамбль песни и танца «Околица», народный поисково-исследовательский фольклорный ансамбль «Озорные наигрыши», народный вокальный коллектив «Сударушки», Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», народный ансамбль народной песни «Горлица», Заслуженный ансамбль танца УССР «Зарево» и образцовый эстрадно - хореографический ансамбль танца «Вдохновение».

На сцене театра развернулось священнодействие, отраженное в обрядах «Заклички» и «Пробуждение», которые представили Образцовая студия эстрадного конферанса «Осторожно дети» и студенты Донецкого колледжа культуры и искусств: колесо с лентами, как неотъемлемый символ Масленичных гуляний, символ солнца и жизни, игры и забавы, хороводы, весёлые скоморохи, и конечно, ряженые.

Для гостей в холле театра была представлена выставка-ярмарка традиционного народного искусства. Мастера творческого объединения «Вдохновение» представили изделия из лозы, гончарное ремесло, традиционные куклы-мотанки, пряники и архангельские козули.

И, конечно, гостей ждали традиционные масленичные угощения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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