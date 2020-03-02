2020-03-02T08:38:50+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 2 марта будет солнечно и +12

Осадков в Луганске не обещают
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Март наступил точно в срок. Фото: Евгении КарпачевойМарт наступил точно в срок. Фото: Евгении Карпачевой
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Температура воздуха в ЛНР 2 марта будет колебаться от 4 градусов мороза ночью до 12 градусов тепла днем.

-С 21.00 1 марта до 21.00 2 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, слабый гололед, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью минус 4 – плюс 1 градус, днем 7-12 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается ноль минус 2 градуса ночью и 8-10 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля - плюс 2 градусов ночью до плюс 9-11 градусов днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1-3 градуса, днем – 10-12 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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