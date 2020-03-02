2020-03-02T08:27:06+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 2 марта будет солнечно и без осадков

В понедельник будет +6
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Донецке по-весеннему тепло. Фото: Евгении КарпачевойВ Донецке по-весеннему тепло. Фото: Евгении Карпачевой
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Погода решила ставить рекорды. А как иначе объяснить аномально теплую зиму? Морозы и сугробы в Донбассе задержались не более недели. Дончане хвастались фотографиями цветущих весенних растений и даже сирени, которая обычно цветет в мае.

Вот и календарная весна наступила в срок. Первые дни марта выдались удивительно теплыми и, если верить синоптикам, дневная температура будет с каждым днем расти, достигнув к середине недели +17!

Вот и сегодня, 2 марта, нам обещают облачный день, без осадков. Днем +6, ночью -3. Облачная погода продержится в Донецке весь день.

2 марта почитается память великомученика Федора Тирона и праведной Мариамны. Первый раз в году видны кучевые облака, серая ворона, чуя приход тепла, начинает строить гнездо. Люди живут ожиданием тепла, но зима ещё напоминает о себе внезапными морозами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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