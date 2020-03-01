1 Март 2020 2020-03-01T23:26:21+03:00

Президент-отель в Минске стал не только местом заседаний Контактной группы, но и символом бесконечных и безрезультатных переговоров по Донбассу. Фото: zastavki.com

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В столице Белоруссии встречались заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Обсуждали вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех» и необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. Об этом сообщила украинская сторона.

Кроме общих фраз об этой встрече известно, что Андрей Ермак предложил провести следующий обмен пленными уже в марте. Хотя намерения Киева должны быть подкреплены реальными шагами. В частности, в процессуальной очистке участников обмена. Ведь многие из тех, кого обменяла Украина в декабре, до сих пор не прошли эту очистку.

Впрочем, по мнению донецкого политолога Дмитрия Кузьменко встреча важна, как некий знаковый шаг.

- О налаживании прямого диалога между Киевом и Москвой говорили давно. И с некоторых пор даже называли, что представлять стороны будут Козак и Ермак. Так и случилось. Более того, Донбасс тоже стал темой для обсуждения в этом формате. Значит, Дмитрий Козак получил соответствующие полномочия, – отмечает Кузьменко. - Встреча Козака и Ермака может стать знаковой на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

Однако политолог призывает не спешить с выводами о возможном развитии ситуации в республиках Донбасса. Как и о решении самого конфликта.

- Внутри и вокруг конфликта действует много разнонаправленных сил. Главное, что появился некий новый шанс на мирное урегулирование, - считает Дмитрий Кузьменко.

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ИСТОЧНИК KP.RU