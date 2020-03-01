2020-03-01T21:56:54+03:00
Политика

Воры из украинской армии уже потирают руки: американские «Джавелины» им привезут после 25 июня

Министерство обороны США согласовало производство противотанковых ракетных комплексов для Украины и других стран-партнеров
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Американцы опасаются, что их хваленые «Джавелины» будут жечь не менее хваленые «Абрамсы». Фото: youtube.com/watch?v=D0Q4w_kGuDUАмериканцы опасаются, что их хваленые «Джавелины» будут жечь не менее хваленые «Абрамсы». Фото: youtube.com/watch?v=D0Q4w_kGuDU
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Украинские генералы потирают руки. Скоро у них будут свеженькие «Джавелины». В Пентагоне согласовали производство противотанковых ракетных комплексов для Украины и других стран-партнеров: Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Франции, Чехии и Эстонии.

На эти цели выделили почти 18 миллионов 500 тысяч долларов. Делать ПТРК будут в штате Аризона. Ожидаемая дата завершения производства – 25 июня. Значит, через полгода незалежная сможет получить хваленое оружие. Если украинские генералы заслужат благосклонность американцев. Нет, не только обстрелами жителей Донбасса. В США всерьез опасаются, что «Джавелины» окажутся где-нибудь в Сирии и Ираке. И будут жечь их танки «Абрамс». А такой сценарий вполне реален.

Сейчас лучшие силы украинских сыщиков брошены на поиски 19 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Фагот». Они были украдены в Донбассе в 56-й мотопехотной бригаде. Подозревают, что «Фаготы» могут всплыть на Ближнем Востоке. Там это старое советское оружие хорошо себя зарекомендовало, когда жгло немецкие «Леопарды» и американские «Абрамсы».

Кстати, украинские генералы и полковники уже отработали «технологию» воровства американской помощи. На тех же тепловизорах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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