2020-03-01T21:03:53+03:00
Политика

В ЦРБ ДНР объяснили, куда пропали деньги из банкоматов

В конце этой недели жители Республики ощутили нехватку наличности в банкоматах
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке возникли очереди в отделения ЦРБ на фоне пустующих банкоматовВ Донецке возникли очереди в отделения ЦРБ на фоне пустующих банкоматовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Еще не завершился конфликт между Центральным Республиканским Банком и финансовой компанией «Рост», из-за которого были отключены платежные терминалы, а у жителей Республики возникла новая проблема. В конце недели во многих банкоматах вдруг закончились деньги.

- В Донецке народ ходит от одного банкомата к другому, и везде одна и та же картина – нет наличности, – поделился впечатлениями Андрей Новиков. – Такое ощущение, что в ЦРБ закончились деньги. В январе были задержки с пенсиями и зарплатами. Неизвестно, как будут платить в феврале.

В Центробанке ДНР разъяснили ситуацию с работой банкоматов.

- 29 февраля, наряду с плановыми выплатами, на карточные счета была выплачена задолженность по зарплатам работникам угольной отрасли, - говорится в сообщении ЦРБ. - В связи с массовым снятием данных денежных средств наблюдается временная нехватка наличности в банкоматах. Проблема будет решена с понедельника.

Также в ЦРБ порекомендовали жителям обращаться в колл-центр банка. Там можно уточнить адрес ближайшего банкомата, в котором есть наличные средства. Телефоны колл-центра размещены на сайте банка и в группе Вконтакте.

В ЦРБ напомнили, что платежными картами банка можно расплатиться в торговых сетях, аптеках, на заправочных станциях и в других точках продаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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