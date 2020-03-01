2020-03-01T19:46:40+03:00
Дом. Семья

Собака-улыбака ждет своего хозяина в донецком приюте «ПИФ»

Жужа попала в приют на грани жизни и смерти, но выжила и мечтает о родном доме
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Жужа могла бы сниматься в рекламе с такой улыбкой. Фото: приют "ПИФ"Жужа могла бы сниматься в рекламе с такой улыбкой. Фото: приют "ПИФ"
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В самом крупном донецком приюте для бездомных животных «ПИФ» живет необычайно очаровательная собака. Ее улыбка не оставляет равнодушными никого.

- Жуже около трех лет и у нее просто шикарная улыбка! Жужа собака простая, видит человека- радуется! И никак иначе, - рассказывают сотрудники приюта «ПИФ». - Иногда создается ощущение, что она просто счастлива жить. И это правда. Когда Жу попала в приют, она была на грани, между небом и землей. Но свое право на жизнь она отстояла. И теперь каждый день она счастлива!

Осталось дело за малым – найти своего любимого хозяина и родной дом. Сотрудники приюта искренне верят, что с такой улыбкой поклонников она найдет быстро.

Жу привита, стерилизована и обработана от паразитов.

Донецк. Приют Пиф Пишите: https://vk.com/julia_nebaba Тел.: + 380 71 316 60 60

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ИСТОЧНИК KP.RU

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