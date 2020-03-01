«Это настоящая катастрофа!» Глава ОБСЕ рассказал о своих ощущениях от посещения района конфликта в Донбассе

1 Март 2020 2020-03-01T19:28:17+03:00

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Не оправдались надежды «партии войны» на Украине и США на визит Главы ОБСЕ Эдди Рамы в Москву. Ситуация на юго-востоке Украины, как и ожидалось, стала одной из центральных тем переговоров на этой неделе председателя ОБСЕ с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

- Мне кажется, что не надо новых инициатив. Нам нужна реализация того, что уже есть. То, что мы предлагаем, это не новые инициативы. Это работа по поощрению выполнения тех договоренностей, которые есть. Если мы будем придумывать новые идеи, не выполняя то, о чем договорились, то продолжим разрушать те зародыши доверия, которые появились от того небольшого прогресса, который был достигнут, – заявил Эди Рама во время совместной пресс конференции с Сергеем Лавровым.

Таким образом, глава ОБСЕ дал понять, что он не станет участвовать в играх по изменению Минских соглашений. По крайней мере, публично. Эди Рама также подчеркнул, что ОБСЕ во время его председательства в 2020 году сосредоточится на работе по улучшению ситуации в Донбассе, жизни простых людей в зоне конфликта.

- Форматы договоренности, формулы – да, конечно, они должны обсуждаться и воплощаться. Но люди продолжают жить каждый день. То, что я увидел лично в районе конфликта в Станице Луганской – это было ощущение, что я нахожусь на съемочной площадке в Голливуде. Настоящая катастрофа, – рассказал глава ОБСЕ.

Напомним, что 21 января Эди Рама побывал в Донбассе, где ознакомился с обстановкой на пункте пропуска «Станица Луганская». А накануне приезда председателя ОБСЕ украинские военные затеяли большую провокацию в районе Горловки. Они в ночное время обстреляли из минометов позиции защитников ДНР с целью вызвать ответный огонь.

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ИСТОЧНИК KP.RU