Солдата из 10-й бригады ВСУ, заболевшего неизвестной инфекцией, перевезут из Мариуполя в Киев

1 Март 2020 2020-03-01T16:50:00+03:00

Врачи города у моря не могут его вылечить

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В подконтрольном Киеву Мариуполе назревает паника. Местные врачи оказались бессильны – никак не могут вылечить военнослужащего 10 отдельной горно-штурмовой бригады, который был госпитализирован 28 февраля. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- По данным, полученным нами из управления здравоохранения Мариуполя, «скорой помощью» был госпитализирован военнослужащий А. Чолов из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он накануне вернулся из отпуска. У военного было выявленное острое инфекционное заболевание, лечение которого в условиях медучреждений Мариуполя невозможно, – говорится в сообщении УНМ.

Поэтому завтра, 2 марта, Чолова перевезут в Киев. Точной информации о диагнозе больного нет.

Напомним, что на Украине наблюдается истерия в связи с распространяющимся в мире новым коронавирусом. Особую опасность представляют жители Западной Украины, которые работают в Италии. Не случайно в первую очередь контроль за въезжающими был введен на западной границе страны.

Кстати, местом постоянной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады является город Коломыя Ивано-Франковской области. В ней служит много местных жителей. Сейчас бригада временно находится по ротации в Донбассе – на юге ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU