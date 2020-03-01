2020-03-01T15:32:55+03:00
Политика

Заместителю мэра Славянска в Донбассе «светит» 15 лет за референдум в поддержку ДНР

Виктор Воропаев находится под домашним арестом до заседания суда, которое состоится 10 марта
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Виктор Воропаев рассчитывает в суде отстоять свое имя и репутацию. Фото: 6262.com.uaВиктор Воропаев рассчитывает в суде отстоять свое имя и репутацию. Фото: 6262.com.ua
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Сегодня, 1 марта, в республиках Донбасса вспоминают о шестилетии начала Русской весны. А в это время власти Украины продолжают планомерно расправляться с участниками референдумов в поддержку ДНР и ЛНР. Судебные дела поставлены на поток. Практически каждую неделю выносятся решения. Одно из громких дел – в Славянске. Здесь на скамье подсудимых - заместитель городского головы Виктор Воропаев.

10 марта в Славянске суд начнет рассматривать дело по сути. А 27 февраля суд решал, продлить ли Воропаеву домашний арест.

Заместителя мэра Славянска подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч.1. ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации). Максимальное наказание по этим статьям – до 15 лет тюрьмы.

Прокурор Артур Колмаков сообщил суть обвинений. 28 апреля 2014 года Воропаев, будучи депутатом Славянского горсовета и заместителем городского головы, был выбран председательствующим на внеочередной сессии городского совета. Он вынес на повестку дня и сам лично проголосовал за утверждение на должности главы исполнительного комитета представителя ДНР Вячеслава Пономарева, а также за проведение 11 мая 2014 года на территории города референдума. Еще депутаты проголосовали за создание в Славянске Народной дружины (муниципальной милиции).

Виктор Воропаев заявил, что надеется в справедливом честном суде отстоять свое честное имя.

Суд избрал Воропаеву меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток. Также суд разрешил адвокатам вызвать в суд ряд свидетелей, всего 36 человек. Среди них бывший городской голова Неля Штепа, нынешний городской голова Вадим Лях, секретарь городского совета Жан Ким.

Судебное заседание 10 марта будет открытым.

Тем временем, бывший мэр Славянска Штепа уверена, что ей удастся содрать с Украины 18 миллионов евро. Во столько она оценивает моральный ущерб за три года, проведенные в СИЗО. Штепе уже удалось получить от Украины три с половиной тысячи евро. Европейский суд по правам человека посчитал, что были нарушены ее права на свободу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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