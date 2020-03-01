Кара небесная: при обстреле Горловки от взрыва миномета погиб солдат из 58-й бригады ВСУ

1 Март 2020 2020-03-01T12:26:08+03:00

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Стало известно о потерях, которые понесла украинская армия во время обстрела окраин Горловки 27 февраля. Один украинский военнослужащий погиб, еще двое были ранены в результате разрыва снаряда в стволе миномета. Об этом рассказали в управлении Народной милиции (УНМ) ДНР.

27 февраля боевики из 58-й отдельной мотопехотной бригады обстреляли окраины многострадальной Горловки. Получила повреждения действующая школа №10. Участие в обстреле принимал и минометный расчет, в котором служат солдаты Гринь, Черемушкин и Горулев. Вернее – служили до 27 февраля. Ибо бойцы так спешили с ведением огня, что нарушили требования безопасности. В результате в стволе миномета разорвался снаряд. Все трое получили множественные осколочные ранения. Гринь скончался во время транспортировки в госпиталь.

Также известно, что минометчики развернули огневую позицию в непосредственной близости от жилых домов Дзержинска. И таким образом подвергли опасности жизнь и здоровье мирных граждан. Но теперь эти трое карателей не представляют угрозы для жителей Донбасса. Их постигла небесная кара.

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ИСТОЧНИК KP.RU