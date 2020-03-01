Масленица в ДНР 2020: Что будет 1 марта в Донецке на праздничном фестивале в парке Щербакова

1 Март 2020 2020-03-01T11:11:40+03:00

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Жителей Донецка и гостей столицы ДНР сегодня, 1 марта, приглашают на фестиваль традиционной культуры «Шуми, Масленица!». Мероприятия начнутся в 12:00 в парке культуры и отдыха имени А.С. Щербакова. В пресс-службе горадминисрации Донецка рассказали, что будет на празднике.

- По старой доброй традиции в центре площади парка, перед главной сценой, будет установлен масленичный столб, на котором будут размещены ценные призы и подарки, - сообщили организаторы.

Не останутся без развлечений и малыши – на танцевальной площадке «Вечерние ритмы» состоится конкурсная развлекательная программа с эстафетными играми, хороводами, частушечными боям и танцами, подготовленная творческой студией «ЗвенТана».

На «Богатырской поляне» все желающие смогут продемонстрировать свою силушку, участвуя в конкурсах «Поднятие гири», «Перетягивание каната», «Распилка бревен». Сделать замечательные праздничные фото поможет оригинальная фотозона у каскадного фонтана.

Помимо этого, дончан ожидает праздничная ярмарка и творческие мастерские по изготовлению чучела.

На главной сцене пройдет театрализованная концертная программа «Шуми, Масленица!» с участием творческих коллективов города. Специальный гость программы – ансамбль песни и танца «Околица» Донецкой филармонии.

Еще один приятный сюрприз для гостей – угощение сладкими блинами.

А в 17:00 состоится традиционный обряд сжигания чучела Масленицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU