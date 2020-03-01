Донецкую школу обстреляли каратели из 28-й бригады ВСУ по приказу комбрига Марченко

1 Март 2020 2020-03-01T10:37:18+03:00

Огонь по школе в Александровке украинские военные вели из пушки БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООС

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В последний день зимы украинские каратели в полтора раза нарастили обстрелы территории ДНР – словно спешили израсходовать выделенные лимиты боеприпасов на февраль. ВСУ 22 раза открывали огонь, выпустив 107 снарядов, мин и гранат.

Больше всего досталось окраинам Донецка – поселкам Александровка, Старомихайловка, шахты «Трудовская», Веселое, а также Вольво-центру возле аэропорта. На донецком направлении украинские вояки выпустили 25 мин калибром 120 и 82 мм, 15 снарядов из БМП и 38 гранат из РПГ и СПГ.

В результате обстрелов в Александровке было повреждено остекление школы, расположенной на улице Ленина. Также пострадали жилые постройки по улице Школьной. В Старомихайловке повреждения получили четыре жилых дома на улице Краснофлотской. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.

В управлении Народной милиции ДНР отметили, что по школе в Александровке стреляли каратели из 28-й бригады по приказу комбрига Максима Марченко. Это уже второй случай за неделю, повреждения действующих школ. 27 февраля пострадала школа на окраине Горловки.

- Следует отметить, что прицельный огонь ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры нашей Республики, совпадает по времени с прибытием на их позиции съемочных групп украинских телеканалов, работу которых координируют офицеры пресс-службы штаба ООС и центров информационно-психологических операций. Боевики преследуют одну лишь цель - зафиксировать ответные действия военнослужащих Народной милиции, и сфабриковать доказательства агрессии наших защитников, - подчеркнули в УНМ ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU