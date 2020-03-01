Погода на день в Луганске: 1 марта ожидается 10 градусов тепла, без осадков

1 Март 2020 2020-03-01T09:12:11+03:00

В Луганске в первый день весны будет по-весеннему тепло. Фото: instagram.com/iglugansk

Ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду

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В Луганске и Луганской Народной Республике синоптики прогнозируют 1 марта до 10 градусов тепла. Впрочем, температура воздуха будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 10 градусов тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Также ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, слабый гололед. Ветер северо-западный с переходом днем на южный 5-10 м/с.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 5-7 градуса, днем – 7-9 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 4-6 градусов ночью и 5-7 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 4-6 градусов ночью до плюс 6-8 градусов днем.

2-3 марта ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4, днем 7-12 градусов выше нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU