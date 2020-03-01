Погода на день в Донецке: 1 марта потеплеет до 9 градусов и будет солнечно

1 Март 2020 2020-03-01T08:06:04+03:00

Первый день весны в Донецке будет солнечным и относительно теплым Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

В Донецке будет дуть слабый южный ветер – до 4 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 1 марта будет солнечно. Облака лишь изредка появятся на небе. А к вечеру рассеются. Осадков не ожидается.

Утром столбики термометров будут находиться на отметках от +1 до +7. Днем ожидается около 9 градусов выше нуля. В вечерние часы синоптики прогнозируют +2... 0.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном и южном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 2 до 4 м/с.

1 марта отмечается день памяти 12 мучеников: Памфила, Валента и других. В прежние времена заметили: если с первых дней весна «разгульна, не застенчива — обманет, верить нечего». Погоду в этот день предсказывали гром и ветер. Если 1 марта при северном ветре прогремит гром, то весна будет холодной, при восточном ветре — весна будет сухой, при западном — мокрой, а при южном — теплой.

Приметы последних дней говорят о ранней и теплой весне в Донбассе. Лютый февраль ушел. А теперь пришла весна. И весне – дорога!

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ИСТОЧНИК KP.RU