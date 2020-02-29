В Донецке выходили младенца весом меньше полукилограмма

29 Февр. 2020 2020-02-29T22:31:16+03:00

Об этом «КП» сообщили в республиканском центре охраны материнства и детства

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Сейчас в Донецке и Республике рождается недоношенных детей не больше, чем до войны. Об этом «КП» сообщил заместитель генерального директора по неонатологии Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Дмитрий Бессонов.

- Однако беременности чаще стали протекать с осложнениями, причем опасными для жизни рожениц. Происходит сбой в работе почек, нервной системы, повышается артериальное давление. Необратимые последствия могут наступить быстро. Раньше о таких формах знали только из литературы, а теперь имеем с ними дело.

Виной всему – хронический стресс из-за неопределенности и страха за будущее.

Вместе с тем, врачам Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства удалось выходить 450-граммового малыша. И это на минимуме специального оборудования. У девочки, которую назвали Виолеттой, есть проблемы со слухом, но в целом она развивается нормально.

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ИСТОЧНИК KP.RU