В ЛНР отреагировали на рассуждения главы МИД Украины Вадима Пристайко по вопросу совместного патрулирования на Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о готовности незалежной к совместному патрулированию на Донбассе на этапе подготовки и проведения выборов.
- Нет, мы, конечно, рады такой готовности Украины и готовы обсуждать компромиссы, но только такие, которые базируются на реальных обстоятельствах и обязательствах, - отреагировал министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.
Глава МИД ЛНР отметил, что прежде чем говорить о выборах, нужно выполнить ряд условий и договоренностей.
- Надо бы сформировать полноценный особый статус Донбасса в украинском законодательном поле, по согласованию с представителями Донбасса в Контактной группе внести изменения в конституцию и закрепить его постоянный характер, принять новые законодательные и подзаконные акты для реализации особого статуса и отменить/изменить те, которые ему противоречат, - подчеркнул Дейнего.
И только после этого, по словам министра иностранных дел Республики, можно и перейти к обсуждению компромиссов по вопросам организации и проведения выборов.
- Но, опять-таки, оставаясь в рамках закреплённых Минскими соглашениями обязательств, - сказал Владислав Дейнего.
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ИСТОЧНИК KP.RU