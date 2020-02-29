2020-02-29T19:07:18+03:00
Политика

Бойцы НМ ЛНР сбили украинский беспилотник, который следил за патрулем ОБСЕ

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Вооруженные формирований Украины с помощью беспилотного летательного аппарата следили за передвижением патруля международной наблюдательной миссии ОБСЕ у села Калиновка. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Он отметил, что БПЛА киевских силовиков был сбит силами противовоздушной обороны НМ ЛНР.

- Украинские силовики продолжают активно использовать беспилотники для ведения разведки и наблюдения за патрулями миссии ОБСЕ, - говорит Филипоненко. - 28 февраля в районе населенного пункта Калиновка был сбит беспилотный летательный аппарат противника, который пытался вести воздушную разведку.

Все материалы с беспилотного летательного аппарата содержат фото и видео движения ОБСЕ.

- Беспилотник был запущен с позиций 59-й бригады ВСУ, находящихся в районе Луганского, - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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