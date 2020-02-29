Киевские силовики заминировали дорогу в Золотом, по которой ездит миссия ОБСЕ
Украинские вооруженные формирования во всю борются с международной наблюдательной миссией ОБСЕ. Военнослужащие ВСУ всеми силами пытают препятствовать работе наблюдателей: то обстреливают беспилотники, то минируют дороги.
Офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко рассказал, что киевские силовики заминировали участок дороги в Золотом, по которому проходит маршрут ОБСЕ.
- Киевские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ путем минирования маршрутов перемещения патрулей, создавая угрозу жизни и здоровью наблюдателей, - говорит Филипоненко.
По данным разведки ЛНР, мины установили солдаты 72-й бригады ВСУ.
- На участке разведения в районе Золотого боевики установили противопехотную мину МОН-90 и две противотанковые мины ТМ-62, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU