2020-02-29T18:07:41+03:00
Политика

Киевские силовики заминировали дорогу в Золотом, по которой ездит миссия ОБСЕ

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.ruФото: sharknews.ru
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Украинские вооруженные формирования во всю борются с международной наблюдательной миссией ОБСЕ. Военнослужащие ВСУ всеми силами пытают препятствовать работе наблюдателей: то обстреливают беспилотники, то минируют дороги.

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко рассказал, что киевские силовики заминировали участок дороги в Золотом, по которому проходит маршрут ОБСЕ.

- Киевские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ путем минирования маршрутов перемещения патрулей, создавая угрозу жизни и здоровью наблюдателей, - говорит Филипоненко.

По данным разведки ЛНР, мины установили солдаты 72-й бригады ВСУ.

- На участке разведения в районе Золотого боевики установили противопехотную мину МОН-90 и две противотанковые мины ТМ-62, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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