«За Пашкой теперь очередь стоит!» Преображение кота со сломанной челюстью удивило соцсети
Приют для животных ПИФ может организовывать открытый смотр хозяев для котика по имени Паша (Паштет). Уж больно слишком много собралось желающих забрать его к себе. Но Паша один и его на всех не хватит.
Шумиха вокруг котика Паши началась еще в октябре 2019 года. Тогда кота привезли из Горловки в очень тяжелом состоянии. У него были сломаны верхняя и нижняя челюсть, диагностировали черепно-мозговую травму, а также были проблемы со зрением. Но Пашка смог преодолеть все невзгоды. Сейчас он полноценный здоровый кот. А фотографии «до и после» удивляют пользователей соцсетей.
Паша выздоровел благодаря финансовой помощи пользователей соцсетей. Фото: инстаграм приюта ПИФ
— Пашка за сутки вызвал шквал звонков, откликов и «можно мне». Можно, друзья, всем можно. Но Паша у нас один и раз нам есть из кого выбирать, то давайте оговорим все, что вам нужно знать, прежде чем ехать в приют! Приезжайте, познакомитесь – вы с Пашей, а мы с вами. А потом решим, кого выберет душа этого серого очаровашки, — сообщают сотрудники приюта.
Напомним, что кроме котика Паши, в приюте живет еще около 800 собак. Все они хотят есть, спать в теплом уголку и ищут себе хозяев. Помочь приюту можно, как волонтерской работой или денежным переводом на один из счетов:
Паша здоров, но будущим хозяевам нужно знать несколько нюансов его содержания. Фото: инстаграм приюта ПИФ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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