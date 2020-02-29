«За Пашкой теперь очередь стоит!» Преображение кота со сломанной челюстью удивило соцсети

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:33:58+03:00

Котик, которому в Горловке сломали челюсть, наконец, пришел в себя. И теперь ему ищут достойных хозяев [фото]

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Приют для животных ПИФ может организовывать открытый смотр хозяев для котика по имени Паша (Паштет). Уж больно слишком много собралось желающих забрать его к себе. Но Паша один и его на всех не хватит.

Шумиха вокруг котика Паши началась еще в октябре 2019 года. Тогда кота привезли из Горловки в очень тяжелом состоянии. У него были сломаны верхняя и нижняя челюсть, диагностировали черепно-мозговую травму, а также были проблемы со зрением. Но Пашка смог преодолеть все невзгоды. Сейчас он полноценный здоровый кот. А фотографии «до и после» удивляют пользователей соцсетей.

Паша выздоровел благодаря финансовой помощи пользователей соцсетей. Фото: инстаграм приюта ПИФ

— Пашка за сутки вызвал шквал звонков, откликов и «можно мне». Можно, друзья, всем можно. Но Паша у нас один и раз нам есть из кого выбирать, то давайте оговорим все, что вам нужно знать, прежде чем ехать в приют! Приезжайте, познакомитесь – вы с Пашей, а мы с вами. А потом решим, кого выберет душа этого серого очаровашки, — сообщают сотрудники приюта.

Напомним, что кроме котика Паши, в приюте живет еще около 800 собак. Все они хотят есть, спать в теплом уголку и ищут себе хозяев. Помочь приюту можно, как волонтерской работой или денежным переводом на один из счетов:

Паша здоров, но будущим хозяевам нужно знать несколько нюансов его содержания. Фото: инстаграм приюта ПИФ

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ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита

PayPal: vv_olga@mail.ru (При пополнении PayPal нужно сообщить об этом администрации приюта)

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ИСТОЧНИК KP.RU