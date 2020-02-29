В располагающейся в Донбассе 93-й бригаде украинской армии бушует неизвестная инфекция
За неделю 30 военнослужащих 93-й бригады вооруженных формирований Украины попали в госпиталь с неизвестным инфекционным заболеванием. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Он предположил, что инфекция могла быть вызвана некачественными продуктами питания, питьевой водой и отсутствием надлежащего медобеспечения.
- В течение текущей недели в лечебные учреждения поступило более 30 военнослужащих с высокой температурой и отеками верхних дыхательных путей. В пунктах временной дислокации подразделений и на переднем крае силами медицинской роты проводится дезинфекция, выявляется личный состав, контактировавший с заболевшими, - рассказал Филипоненко.
В связи с бушующей инфекцией в других подразделениях началась вакцинация военнослужащих препаратами, которые есть в наличии.
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ИСТОЧНИК KP.RU