2020-02-29T15:27:31+03:00
Политика

Разведка ДНР зафиксировала украинское вооружение в 12 населенных пунктах Донбасса

Зенитки, гаубицы и бронетехника была переброшена к линии соприкосновения
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Вооруженные формирования Украины перебросили вооружение к линии соприкосновения. Зенитные ракетные комплексы, гаубицы и бронетехника были обнаружена разведкой Донецкой Народной Республики в 12 населенных пунктах Донбасса (Авдеевка, Артемово, Зеленополье, Курахово, Новогригоровка, Сокол, Кодема, Пищевик, Талаковка, Богдановка, Водяное и Чермалык). Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Техника размещена возле жилых домов и муниципальных учреждений, - рассказали в оборонном ведомстве.

В НМ ДНР отметили, что среди техники зафиксированы гаубицы Д-20 калибром 152 миллиметра, зенитные ракетные комплексы «ОСА», БМП-2, БТР и другие боевые бронированные машины.

- В общей сложности зафиксировано 24 единицы техники, - говорят в Народной милиции Республики. - Нахождение большинства видов вооружения у фронта запрещено Минскими соглашениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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