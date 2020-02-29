В Мариуполе мать-одиночка торговала наркотиками

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:41:04+03:00

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Распространявшую наркотики в Мариуполе женщину задержала полиция во время закладки вещества. Правоохранители выяснили, что наркотические средства «закладывались» в вещи.

Во время задержания полицейские разрезали куртку и изъяли оттуда 22 свертка со смертельно опасным веществом.

Задержанная рассказала, что делать закладки ей предложила дилер из Никополя.

- Я употребляю наркотики. Покупала «закладки» у одной женщины. И как-то раз она перестала выходить на связь. Спустя время она позвонила мне и сказала, что что-то произошло с ее «закладчицей» и предложила заняться этим мне. Я одна воспитываю ребенка и у нас трудное финансовое положение, поэтому согласилась, - рассказала преступница.

27-летней матери-одиночке грозит до 8 лет тюрьмы. Пока что о судьбе ребенка ничего неизвестно. Судя по всему родственников у женщины в Мариуполе нет, поэтому вероятнее всего, ребенок задержанной попадет в детский дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU