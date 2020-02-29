2020-02-29T13:41:04+03:00
Происшествия

В Мариуполе мать-одиночка торговала наркотиками

Женщину задержали с поличным
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Фото: youtube.com/сигмаФото: youtube.com/сигма
Изменить размер текста:

Распространявшую наркотики в Мариуполе женщину задержала полиция во время закладки вещества. Правоохранители выяснили, что наркотические средства «закладывались» в вещи.

Во время задержания полицейские разрезали куртку и изъяли оттуда 22 свертка со смертельно опасным веществом.

Задержанная рассказала, что делать закладки ей предложила дилер из Никополя.

- Я употребляю наркотики. Покупала «закладки» у одной женщины. И как-то раз она перестала выходить на связь. Спустя время она позвонила мне и сказала, что что-то произошло с ее «закладчицей» и предложила заняться этим мне. Я одна воспитываю ребенка и у нас трудное финансовое положение, поэтому согласилась, - рассказала преступница.

27-летней матери-одиночке грозит до 8 лет тюрьмы. Пока что о судьбе ребенка ничего неизвестно. Судя по всему родственников у женщины в Мариуполе нет, поэтому вероятнее всего, ребенок задержанной попадет в детский дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР внесли два вида рыбы в Красную книгу

Они оказались под угрозой исчезновения (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киевские силовики заминировали дорогу в Золотом, по которой ездит миссия ОБСЕ
«За Пашкой теперь очередь стоит!» Преображение кота со сломанной челюстью удивило соцсети
Разведка ДНР зафиксировала украинское вооружение в 12 населенных пунктах Донбасса
По минному полю на юге Донбасса украинец пытался проехать в ДНР
В Мариуполе мать-одиночка торговала наркотиками
96-летний ветеран из Луганска: «Узнал, что родился 29 февраля, благодаря службе в армии»
ВСУ выпустили по ДНР 72 боеприпаса
Командир 93-й бригады ВСУ и его замы оказались под следствием из-за массового хищения вооружения
Открыть огонь по району пункта пропуска «Еленовка», при котором котором был ранен мирный житель, приказал командир 28-й бригады ВСУ Максим Марченко
Убегая от полиции пьяный офицер украинской армии сломал ногу
Погода в Донецке на день: 29 февраля будет солнечно и без осадков
В ЛНР внесли два вида рыбы в Красную книгу
ВСУ ранили мирного жителя на КПВВ Еленовка
Два горняка погибли в шахте Шахтерска из-за взрыва метана
С первого августа пенсионный фонд ЛНР прекратит выплаты не прошедшим идентификацию пенсионерам
Тили-бом, тили-бом, не открылся укро «Дом» - громко анонсированный пропагандистский канал для ДНР так и не открылся
В Горловке открылся новый пункт приема документов для оформления паспорта России