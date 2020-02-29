ВСУ выпустили по ДНР 72 боеприпаса
За прошедшие сутки киевские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 72 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В СЦКК отметили, что при обстреле украинские вооруженные формирования применяли минометы калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометы и стрелковое оружие.
- Обстрелам на донецком направлении подверглись районы города Ясиноватая, поселков Жабичево, Спартак, Старомихайловка, Еленовка, шахты «Трудовская», «Вольво-центра»; на горловском направлении – поселок шахты им. Гагарина; на мариупольском направлении – села Дзержинское, Ленинское, Саханка, - рассказали в ведомстве.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказали, что в результате обстрелов в поселке Еленовка повреждена кровля дома по улице Переездная, 114.
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ИСТОЧНИК KP.RU